Piepklein EEG-kapje laat zien hoe mini-brein werkt

Al zo’n tien jaar kunnen wetenschappers mini-orgaantjes (ook wel organoïden genoemd) kweken in het lab. Dat is handig om te bestuderen hoe ze precies werken, en wat er in die organen gebeurt tijdens ziekte. Zo zijn er ook mini-hersenen, ronde klompjes zenuwcellen zo groot als de punt aan het eind van deze regel. Maar hoe meet je de elektrische activiteit van die zenuwcellen? De meeste meetapparatuur is plat, maar daarmee krijg je alleen zicht op het deel van de bol dat tegen het meetinstrument aan zit.

Baltimore

Onderzoekers van de Johns Hopkins University (VS) hebben een kapje ontwikkeld, schrijven ze in Science Advances, naar het voorbeeld van de EEG (elektro-encefalogram)-kapjes met elektroden die mensen op hun hoofd krijgen om de elektrische activiteit van hun hersenen te meten. Omdat de mini-breintjes erg klein zijn, maakten zij een plaatje van een soort plastic met daarin metalen elektroden, dat zichzelf om het bolletje heen vouwt. Op die manier is het mogelijk de elektrische activiteit binnen in het mini-brein te meten. Als dat eenmaal goed lukt, zou het systeem bijvoorbeeld te gebruiken zijn om uit te zoeken hoe allerlei chemische stoffen, zoals pesticiden of vlamvertragers, de hersenwerking kunnen beïnvloeden. Nu gebeu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .