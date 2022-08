Blazen geeft niet meer aerosolen

Muzikanten hebben het zwaar gehad tijdens de coronapandemie. Zelfs toen optredens weer mogelijk waren, ondervonden ze beperkingen. Het was bijvoorbeeld onduidelijk hoe groot het risico van blaasinstrumenten was: zou een besmette trompettist niet enorm veel virusdeeltjes uitblazen? Onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania hebben die vraag nu met behulp van muzikanten uit het Philadelphia Orchestra beantwoord. En blazers blijken niet meer aerosolen te produceren dan iemand die praat.

Philadelphia

De wetenschappers brachten de luchtstromen van blaasinstrumenten in beeld met mistdruppels en laserlicht. Daarbij maten ze ook de snelheid waarmee lucht uit het instrument komt. Verder verzamelden zij de aerosolen die uit de instrumenten kwamen. Ten slotte berekenden zij hoe snel die aerosolen hun snelheid verliezen, waardoor ze konden bepalen wat een veilige afstand is tussen blazers. In de nasleep van corona werden blazers vaak ver uit elkaar geplaatst voor de veiligheid, maar dat komt het geluid niet ten goede. Het nieuwe onderzoek liet zien dat de snelheid waarmee blaasinstrumenten aerosolen uitstoten veel kleiner is dan bij iemand die niest, en ongeveer even groot was als bij een gewoon pratend persoon. Die lage snelheid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .