Nederlandse satelliet ontdekt vuilnisbelten met de klimaatimpact van ruim 2 miljoen auto’s

Vier vuilnisbelten in Argentinië, India en Pakistan stoten enorme hoeveelheden methaan uit. Dit hebben wetenschappers ontdekt na onderzoek met satellieten. Samen stoten de belten er 47 ton per uur van uit. Het afval anders verwerken kan het probleem al verhelpen.

Amsterdam

De onderzoekers zagen met de Nederlandse satelliet Tropomi dat de methaanuitstoot boven een aantal steden - Buenos Aires, Delhi, Lahore en Mumbai - gemiddeld tweemaal zo hoog was als verwacht. Vervolgens, zo schreven zij woensdag in het vakblad Science Advances, zoomden ze met de Canadese satelliet GHGSat verder in en ontdekten dat de vuilnisbelten in die steden verantwoordelijk waren voor een groot deel van die verhoogde uitstoot.

Methaan is als broeikasgas grofweg dertigmaal zo krachtig als CO 2 . Wanneer er door menselijke activiteiten, zoals in olie-installaties, kolenmijnen en dus ook vuilnisbelten, bovengemiddeld veel methaan vrijkomt, is kennis daarover waardevol in de strijd tegen klimaatverandering. Alleen ..

