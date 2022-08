Opwarming van het klimaat brengt risico’s mee voor bomen

De opwarming van het klimaat, een gevolg van de broeikasgassen die door menselijke activiteit in de atmosfeer komen, heeft een complex effect op bomen. Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde woensdag vier artikelen waarin die effecten zijn onderzocht, terwijl het Journal of Animal Ecology zich ook al richt op bomen – maar dan vanuit het perspectief van galwespen.

Minnesota

De vier onderzoeken in Nature richtten zich op bossen in de noordelijke regio van de VS en het Amazonewoud.

Aan de basis lag een vijf jaar durend openluchtexperiment waarbij de temperatuur werd gemanipuleerd. Wetenschappers zagen dat zaailingen van verschillende noordelijke boomsoorten, waaronder esdoorn, zilverspar, spar en den, minder goed konden groeien en overleven bij hogere temperaturen. Die hogere temperaturen kwamen vaak voor in combinatie met droogte.

Soorten die vooral aan de zuidelijke kant van de noordelijke bossen voorkomen, waren beter bestand tegen deze omstandigheden. Maar het lijkt volgens de wetenschappers onwaarschijnlijk dat deze meer warmteminnende boomsoorten de lege plekken kunnen vullen die ontstaan d..

