NASA’s Artemis I raket gaat naar de maan: wat hebben we daar te zoeken?

‘Er zijn twee belangrijke redenen om naar de maan te gaan: nieuwsgierigheid en exploitatie’, zegt Pieter Visser, hoogleraar Astrodynamica en Ruimtemissies. ‘Er is nog steeds veel te leren over de maan. Daarnaast kunnen we de maan gebruiken als springplank voor toekomstige ruimtemissies. Van het water, dat op de maan gevonden is, kan bijvoorbeeld raketbrandstof worden gemaakt. Het is makkelijker om vanaf de maan naar Mars te gaan dan vanaf de aarde. Er is namelijk nauwelijks een dampkring en de zwaartekracht is veel minder sterk.’

Het bezoeken van Mars is een droom van sommige wetenschappers en van ruimteondernemers als Elon Musk.

‘De maan is essentieel voor de mogelijkheid tot leven op aarde.’

De lancering van de onbemande A..

