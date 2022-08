Infectieziekten profiteren van ander klimaat

Veranderingen die door klimaatverandering zijn veroorzaakt, hebben de impact van een groot aantal verschillende infectieziekten versterkt, schrijven wetenschappers van de universiteit van Hawaii (VS) in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

Honolulu

De wetenschappers hebben in de medische literatuur gezocht naar de relatie tussen de gevolgen van opwarming van de aarde en het vóórkomen van infectieziekten. De uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt opwarming van de aarde, die kan leiden tot meer droogte, hittegolven en natuurbranden, maar ook tot een toename in neerslag en overstromingen of stormen.

zeespiegel

Andere gevolgen zijn de stijging van de zeespiegel, een verandering in onderwaterklimaat van de oceanen en van de begroeiing op het land. Al deze factoren kunnen invloed hebben op de verspreiding van infectieziekten. De onderzoekers keken daarom of zij in de wetenschappelijke literatuur beschrij..

