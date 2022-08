Gletsjers in Alaska smelten en groeien

Seattle

Onderzoekers van de universiteit van Washington analyseerden satellietbeelden, luchtfoto’s en foto’s die vanaf de grond zijn gemaakt. Hierdoor konden ze de veranderingen die zijn opgetreden tussen 1984 en 2021 meten. Het park bevat gletsjers die in zee, in een meer of op land eindigen. Twee gletsjers die eindigen in een meer vertonen de sterkste krimp: de Bear Glacier heeft zich vijf kilometer teruggetrokken, Pedersen Glacier ruim drie kilometer.

De onderzoekers stellen dat klimaatverandering de hoofdoorzaak is. Het nationaal park ligt niet heel hoog, en er valt in de winter steeds vaker regen in plaats van sneeuw. Daardoor is de aangroei van nieuw ijs beperkt, terwijl de relatief hoge temperaturen bestaand ijs doen smelten.

Van de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .