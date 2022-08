Grens dood en leven vervaagt

Amerikaanse wetenschappers hebben een techniek ontwikkeld waarmee ze verschillende organen in het lichaam van een varken, een uur nadat het hart is gestopt met kloppen, weer enigszins kunnen herstellen. Dezelfde wetenschappers meldden in 2019 al een techniek waardoor de cellen in varkenshersenen vier uur na de dood van het dier weer in beperkte mate herstellen.

New Haven

Het nieuwe systeem, dat ze donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature presenteerden, zou bruikbaar zijn om bijvoorbeeld patiënten met een hartinfarct te behandelen. Maar het is ook geschikt om organen van patiënten bij wie de bloedsomloop is gestopt, geschikt te maken voor transplantatie. Dit roept ethische vragen op, onder meer over de vraag wanneer medisch handelen zinloos is, en een patiënt dood kan worden verklaard.

De onderzoekers van Yale University (VS) gebruikten een zogeheten perfusiesysteem om zuurstof en geneesmiddelen door het lichaam van varkens met een hartstilstand te pompen. Een probleem daarbij is dat de zuurstof de schade die er in organen is ontstaan na een hartstilstand kan verergeren. De cocktail v..

