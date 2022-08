Nieuwe planeet rond rode dwerg ontdekt met nieuwe infrarood camera

Japanse astronomen hebben een planeet ontdekt die rond een rode dwerg draait. De planeet is vier keer zo groot als de aarde, en er zou vloeibaar water aanwezig kunnen zijn. De ontdekking is gedaan met een nieuwe infrarood camera die recent is toegevoegd aan de Japanse Subaru telescoop op de Hawaiïaanse Mauna Kea vulkaan.

Tokyo

Rode dwergen zijn relatief koele sterren, kleiner dan de zon. Ze komen in grote aantallen voor, en astronomen vermoeden dat de omstandigheden op planeten rond zo’n rode dwerg gunstig kunnen zijn voor leven.

Alleen zijn rode dwergen lastig te vinden omdat ze relatief weinig zichtbaar licht uitzenden. Maar ze produceren wel veel infrarood licht, en daarom hebben de Japanse astronomen een speciale infrarood camera gemonteerd op de Subaru telescoop. Die is daardoor in staat om de kleine veranderingen in de draaibeweging van zo’n ster te meten die de aanwezigheid van een planeet verraden. Met deze nieuwe camera is nu voor het eerst een planeet gevonden, rond een ster die vanuit de aarde bezien in het sterrenbeeld Slang staat, op 37 ..

