Zuidpoolzeehond geeft jongen extra ijzer mee

Weddellzeehonden leven in de Zuidelijke Oceaan rond Antarctica. De grote zeehonden (tot drie meter lang, met een gewicht van gemiddeld 400 kilogram) kunnen tot zeshonderd meter diep duiken en blijven daarbij tot wel een uur onder water. De dieren gebruiken ijzer bevattende eiwitten in bloed en spieren om voldoende zuurstof vast te houden. In een onderzoek dat tussen 2010 en 2017 is uitgevoerd hebben Amerikaanse biologen ontdekt dat de moederdieren hun jongen via de melk een extra grote dosis ijzer meegeven.