Het stofje serotonine doet minder bij depressie dan gedacht: werken antidepressiva dus wel?

Miljoenen patiënten met depressie rekenen wereldwijd op antidepressiva. Uit een groot onderzoek blijkt nu echter dat die in het brein helemaal niet doen wat veel artsen en patiënten dachten. ‘We weten van heel veel medicijnen niet hoe ze werken.’

Bij een depressie heb je vrijwel nergens zin in, verlies je interesse in de dingen om je heen en kun je niet meer echt genieten van het leven.

Je waardeloos voelen, somber zijn en slecht slapen. Naar schatting lijden bijna 800.000 mensen in Nederland aan depressie. Jaarlijks krijgen zo’n 135.000 volwassenen voor het eerst een depressie. De stemmingsstoornis staat bovenaan de ranglijst van aandoeningen met de hoogste verzuimkosten: ongeveer 1,8 miljard euro op jaarbasis.

Veel mensen krijgen voor hun depressie medicatie voorgeschreven. In Nederland namen in 2021 ruim een miljoen mensen antidepressiva. Een groot deel van deze medicijnen werkt door het verhogen van het serotonineniveau in het brein. Het stofje serotonine heeft onder andere invloed op de stemming, het zelfvertrouwen en emotie.

Uit groot internationaal onderzoek blijkt echter dat een verlaagd serotonineniveau..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .