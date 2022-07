De coronapandemie is zo goed als zeker begonnen op een dierenmarkt in de Chinese stad Wuhan. Een internationale groep onderzoekers, onder wie viroloog Marion Koopmans, concludeert dat.

Leden van de Wereldgezondheidsorganisatie doen in februari in Wuhan onderzoek naar de herkomst van SARS-CoV-2.

Rotterdam

Hun artikel is dinsdag gepubliceerd in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Science.

Eind 2019 dook in Wuhan een nieuwe, onbekende ziekte op. Tientallen mensen kregen last van zware longontsteking. Uit onderzoek bleek dat ze een nieuw coronavirus hadden opgelopen, dat de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 kreeg. Al vanaf het begin werd de dierenmarkt Huanan genoemd als de plek waar ze mogelijk besmet waren geraak. Ook andere plekken in en rond Wuhan zouden echter de bakermat kunnen zijn, zoals een laboratorium.

Nu concluderen de onderzoekers dat de Huanan-dierenmarkt ‘het vroege epicentrum van de pandemie’ was. De eerste acht mensen bij wie het virus is aangetroffen, werkten allemaal aan de westelijke kant van de markt.