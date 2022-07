Koedie koedie koedie: babytaal klinkt over de hele wereld hetzelfde

Volwassenen praten over de hele wereld op een vergelijkbare manier tegen hun baby’s. Dat hebben onderzoekers in een grote studie aangetoond. Intuïtief klinkt dit misschien logisch, maar het was nog nooit uitgezocht.

Cambridge

Meer dan veertig wetenschappers werkten mee aan het onderzoek. Ze verzamelden en analyseerden 1615 spraakopnames van 410 ouders op zes continenten in achttien talen. De ouders kwamen uit verschillende gemeenschappen: stad en platteland, van geïsoleerde stammen tot stadse gezinnen.

Uit het onderzoek blijkt dat het praten tegen baby’s op elf manieren verschilt van hoe volwassenen tegen elkaar spreken. Sommige verschillen lijken voor zich te spreken. Zo is babypraat bijvoorbeeld hoger en met versimpelde woorden. Om te testen of mensen vanzelf bewust zijn van de verschillen, gebruikten de onderzoekers een spelletje. Ze vroegen deelnemers te bepalen of een liedje of een stuk gesproken tekst aan een baby of een volwassene was gericht. Mee..

