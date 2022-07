Minder insecten zorgt voor afname biodiversiteit planten

De aantallen insecten die planten kunnen bestuiven nemen op veel plaatsen in de wereld sterk af. Dat kan gevolgen hebben voor de aantallen plantensoorten, maar wat die gevolgen zijn is niet helemaal duidelijk. De concurrentie tussen planten voor het aantrekken van insecten zou tot verdere specialisatie kunnen leiden, wat de diversiteit bij planten stimuleert. Maar het kan ook zo zijn dat er plantensoorten verdwijnen die de concurrentieslag verliezen, waardoor de diversiteit juist afneemt. Een experiment uitgevoerd door biologen van de Amerikaanse Princeton University suggereert dat dit laatste inderdaad het geval is.

Princeton

Zij deden veldproeven op percelen met vijf verschillende soorten wilde planten, waaronder klaprozen, korenbloemen en wilde venkel. Zij varieerden de dichtheid aan planten in testvakken. Daarnaast lieten ze een deel van het proefveld gewoon door insecten bestuiven, terwijl in een ander deel de bestuiving met de hand verliep. In dat laatste geval was er dus minder concurrentie tussen de planten voor de bestuivende insecten.

Het experiment liet zien dat die concurrentie om bestuivende insecten ervoor zorgde dat er minder verschillende soorten bij elkaar kunnen groeien. Een verdere afname van de aantallen insecten zal die concurrentie nog eens verergeren.

Daarmee is de afname van insecten een bedreiging voor de biodiversiteit va..

