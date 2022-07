Droogte nekte Maya-hoofdstad in Mexico

Mayapan was in de dertiende en veertiende eeuw de hoofdstad van de Maya-bevolking op het Yucatan-schiereiland, aan de zuidkant van de Golf van Mexico. Maar halverwege de vijftiende eeuw was de rol van deze hoofdstad uitgespeeld. Archeologen denken dat een periode van droogte de bestaande sociale spanningen heeft versterkt, waarna de bevolking wegtrok naar dorpen in de omgeving waar ze gemakkelijker met de droogte konden omgaan.

Santa Barbara

De geschiedenis van Mayapan, dat tussen ongeveer 1200 en 1450 een belangrijk politiek centrum was, is door een internationaal team van wetenschappers bestudeerd. Zij richtten zich vooral op de gevolgen van veranderingen in weerpatronen. Zij zochten naar sporen van sociale onrust en gevechten, via geschriften en door de resten van overleden mensen te onderzoeken op sporen van geweld. Periodes met onrust en geweld bleken overeen te komen met droge tijden. De voedselproductie in de regio is erg afhankelijk van de regenval. Wanneer er langdurig genoeg regen viel, nam de bevolking toe, maar zodra de regen afnam ontstonden er conflicten, bleek uit een vergelijking van weerpatronen en sociale onrust.

Een langdurige periode van droog..

