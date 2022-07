‘Zwarte gaten-politie’ vindt zelf een klein ‘slapend’ zwart gat

Amsterdam

De groep, die onder leiding staat van sterrenkundige Tomer Shenar van de Universiteit van Amsterdam, meldt in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astronomy dat maandag verscheen, de vondst van een zelden waargenomen zwart gat. Het gaat om de helft van een dubbelster, die aan het eind van zijn levenscyclus ineen is gestort. Meestal gaat de overgebleven ster in zo’n geval heldere röntgenstraling uitzenden, waardoor het zwarte gat relatief gemakkelijk te vinden is. Het is ook mogelijk dat er geen röntgenstraling door het systeem wordt uitgezonden. In dat geval noemen sterrenkundigen het een ‘slapend’ systeem. Zonder de kenmerkende straling is het dan lastig om het zwarte..

