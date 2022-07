Grote vondst van fossiele vleeseters in Duitsland

In een kleigroeve bij het zuid-Duitse Hammerschmiede zijn fossielen van twintig soorten vleesetende zoogdieren ontdekt. Eerder had dezelfde groeven al fossielen van een aantal niet eerder beschreven soorten watervogels opgeleverd. En in 2019 zijn op dezelfde plek fossiele resten van een rechtop lopende aap gevonden.

Tübingen

Een nieuwe opgraving heeft ruim 350 fossiele vondsten opgeleverd van vleesetende zoogdieren. Er waren veel soorten bij die in of rond het water leven, zoals otters. Die leefden in een door bossen omgeven rivier, volgens dateringen zo’n elf miljoen jaar geleden. Bijzonder is de schedel van een marter, veel langwerpiger dan moderne schedels, die tot een nieuw geslacht lijkt te horen. Het is één van de vier soorten marters die zijn opgegraven.

Daarnaast is er ook een kleine wezel gevonden en een aantal veelvraten, stinkdieren en rode panda’s. Die waren ooit algemeen in Europa, maar de aantallen individuen en soorten die in de kleigroeve zijn gevonden zijn zeer hoog. De onderzoekers stellen dat elk van de vele soorten een eigen plekje..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .