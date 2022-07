AZD1390 helpt bij herstel van beschadigde zenuwcellen

Onderzoekers van de universiteit van Birmingham (VK) hebben ontdekt dat het middel dat is ontwikkeld om kankercellen gevoeliger te maken voor bestraling, een positief effect heeft op het herstel van beschadigde zenuwcellen, bijvoorbeeld in het ruggenmerg. Enkele weken geleden beschreef hetzelfde team al een ander middel dat kan bijdragen aan herstel van beschadigde zenuwen.

Birmingham

Beide middelen zijn beschikbaar gesteld voor onderzoek door de fabrikant, AstraZeneca, in een programma dat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen moet versnellen. In het medische tijdschrift Clinical and Translational Medicine beschrijven de onderzoekers de effecten van het middel AZD1390. Deze stof is ontwikkeld als behandeling tegen kanker, omdat het in cellen een mechanisme kan remmen dat beschadigd DNA herstelt. Hierdoor zou het kankercellen gevoeliger maken voor bijvoorbeeld bestraling, die het DNA kapot maakt.

Maar de onderzoekers vermoeden dat een verhoogde activatie van dit reparatiesysteem het herstel van zenuwcellen verhindert. Om dit te onderzoeken, remden ze de reparatie van DNA in gekweekte zenuwcellen met AZD13..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .