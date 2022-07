Archief in Noorse ijsvelden bedreigd door klimaatverandering

Zo’n drieduizend jaar geleden verloor iemand zijn schoen (maat 36) in het Noorse Jotunheim-gebergte. En vierduizend jaar geleden kwam een koperwiek aan zijn einde in de Dovrefjell bergketen. We weten dit, omdat de schoen en de vogel bewaard zijn gebleven in ijsvelden, waar ze de afgelopen jaren zijn aangetroffen.