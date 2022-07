Teken houden ook van gazon en terras

Teken zitten, in tegenstelling tot wat werd gedacht, ook in kort gemaaid gras. Dat heeft de Wageningen University & Research ontdekt na een tekentelling in tuinen. De beestjes die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken blijken niet alleen in bosjes, maar ook op het gazon, op een terras met gras tussen de tegels en in borders te zitten.

Wageningen

Dat je in de tuin ook gebeten kunt worden, werd al duidelijk uit meldingen op tekenradar.nl. Maar waar je precies risico loopt, was nog niet opgehelderd. Daarom organiseerde de universiteit van Wageningen een tekentelling op dertig geselecteerde adressen verspreid over Nederland. Door een witte doek over bepaalde plekken te strijken, werd gekeken hoeveel teken aanwezig waren: in 70 procent van de tuinen werden teken gevonden met een gemiddelde van zestien teken per 100 vierkante meter.

In het bos komen vier tot tien keer zoveel teken voor, maar omdat tuinen intensiever worden gebruikt neemt de kans op een beet daar toe. Eerder werd gedacht dat net gemaaid gras vrijwel tekenvrij zou zijn, maar niets bleek minder waar. Ruim een kwart van de teken werd gevonden in kort gras en zelfs op gazons die dagelijks met een robotmaaier worden onderhouden, zijn flink wat teken gevangen, ziet onderzoeker en bioloog Arnold van Vliet.

Aangezien nu blijkt dat je op elke plek in de tuin risico loopt op een tekenbeet, waarschuwt Van Vliet: ‘De slogan die we al jaren bij de Week van de Teek gebruiken ‘Na een bezoek aan het groen een tekencheck doen’ geldt dus zeker ook voor de tuin.’ Die controle kan volgens de bioloog het beste gedaan worden ‘s avonds tijdens het tandenpoetsen.

Volgens cijfers van het RIVM en de universiteit van Wageningen vinden van de 1,5 miljoen beten in Nederland per jaar, er gemiddeld 500.000 plaats in de tuin. De zogenoemde schapenteek of hondenteek kan in alle stadia van z’n leven bijten: als zandkorrelgrote larf met zes poten, als iets grotere nimf met inmiddels acht poten, als volledig zwart mannetje of als vrouwtje, te herkennen aan het rode achterlijf. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de ziekte van Lyme bij zich, een ziekte die zich onder meer kan uiten in gewrichts-, huid-, zenuw- of hartklachten.