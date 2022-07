Britse wetenschap in het nauw door Brexit-ruzie

De onenigheid tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de Brexit en de huidige politieke chaos zorgen ervoor dat Britse wetenschappers in de problemen komen.

Londen

Bij de Brexit-onderhandelingen is afgesproken dat Britse wetenschappers mogen blijven meedoen met Europese onderzoeksprogramma’s. Ze kunnen beurzen aanvragen en voorstellen voor samenwerkingsprojecten indienen. Maar een voorwaarde daarbij is dat het VK de Brexit-afspraken nakomt. Dus toen premier Boris Johnson besloot dat hij afspraken over de status van Noord-Ierland wilde bijstellen, kregen 115 Britse wetenschappers te horen dat hun onderzoeksbeurs op 29 juni zou worden ingetrokken, tenzij hun regering zich zou houden aan de afspraken. Dat gebeurde niet, en dus mogen onderzoekers die aan Britse universiteiten zijn verbonden het geld niet houden.

Het gaat om beurzen voor individuele wetenschappers van de European Research Council. ..

