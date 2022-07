Proefpersonen leren spontaan stenen werktuigen te maken

Archeologen hebben veel zeer oude stenen werktuigen gevonden, gedateerd op ver voor de eerste fossiele vondsten van moderne mensen. De conclusie die ze daaruit trekken, is dat de mensachtige makers ervan al een cultuur hadden ontwikkeld waarin dit soort technieken werd doorgegeven. Maar onderzoekers van de Duitse universiteit van Tübingen denken dat dit niet zo hoeft te zijn.

Tübingen

Zij gaven 28 proefpersonen een doos met geld erin. De doos was dichtgebonden met touw, en ze moesten zelf een manier vinden om met een paar voorwerpen (een stuk glas, rivierkei en blok graniet) het touw door te snijden zodat ze het geld uit de doos konden halen. Ze kregen verder geen informatie over hoe ze stenen werktuigen zouden kunnen maken om dit te doen.

Vooraf dachten verschillende wetenschappers die niet bij het experiment betrokken waren dat de meeste proefpersonen er niet in zouden slagen zo’n werktuig zelf te maken. Zonder tips van deskundigen zou dat niet lukken. Maar het tegendeel was waar: de meeste deelnemers wisten een stenen werktuig te maken met technieken die ook in het verre verleden gangbaar waren. Een groot aa..

