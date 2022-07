Wetenschappers klonen muizen met behulp van gevriesdroogde cellen

Om de genetische diversiteit van bedreigde diersoorten te bewaren, vriezen wetenschappers embryo’s of geslachtscellen in. Daarvoor gebruiken ze vloeibaar stikstof, maar dat is kostbaar en omslachtig. Vriesdrogen zou de opslag eenvoudiger maken. Japanse onderzoekers hebben de celkernen van gevriesdroogde cellen van muizen gebruikt om nieuwe muizen te klonen. De resultaten van deze experimenten zijn gepubliceerd in Nature Communications.

Kofu

Eerder onderzoek had al laten zien dat gevriesdroogde spermacellen langdurig bewaard kunnen blijven. Zelfs na vijf jaar in het internationale ruimtestation was het nog mogelijk om met die cellen een eicel te bevruchten. De spermacellen waren door het vriesdrogen dood, maar het erfelijk materiaal in de kern was nog grotendeels intact. Door dit in te spuiten in de eicel van een muis ontstonden er levensvatbare embryo’s.

Nu zijn op dezelfde manier gewone lichaamscellen van muizen gevriesdroogd. Ook die cellen gingen dood door de procedure en het erfelijk materiaal in de celkernen liep enige schade op. Maar desondanks was het mogelijk celkernen uit deze cellen over te brengen naar levende muizencellen waar de oorspronkelijke celkern uit g..

