Luchtdruk boven Azoren bedreigt landbouw

In de buurt van de Azoren, een eilandengroep ten westen van Portugal, bevindt zich een gebied met hoge luchtdruk. In de wintermaanden zorgt dit gebied voor de aanvoer van vochtige lucht naar het noorden van het Iberisch schiereiland. Maar die winterregens nemen al decennia af. Uit een analyse van Amerikaanse wetenschappers blijkt dat het hogedrukgebied zich sinds halverwege de negentiende eeuw steeds vaker in noordelijke richting uitbreidt. Simulaties laten volgens de onderzoekers zien dat een toename in broeikasgassen hiervoor verantwoordelijk is. De afname van de winterregen is een bedreiging voor de landbouw in de regio, schrijven zij in een artikel in Nature Geoscience.

Woods Hole

Rond een hogedrukgebied draait de lucht met de klok mee. In de zomer zorgt het Azoren-hogedrukgebied voor de aanvoer van droge lucht naar Spanje en Portugal. In de winter ligt de kern wat zuidelijker, waardoor er in het noorden van het Iberisch schiereiland via een westelijke stroming vochtige lucht vanaf de Atlantische oceaan het land binnenstroomt. Maar als het hogedrukgebied groter is, verschuift die westelijke stroom verder naar het noorden.

De onderzoekers hebben in kaart gebracht hoe groot het Azoren-hogedrukgebied de afgelopen 150 jaar is geweest. Daarnaast gebruikten zij indirecte metingen om te achterhalen of er een verschil is in het gedrag van dit hogedrukgebied in de periode vanaf ongeveer 1850 en in de duizend jaar ..

