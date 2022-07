‘Tijdens corona mogelijk meer geweld tegen kind’

De coronapandemie heeft mogelijk een toename in mishandeling van kinderen veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk. Dat stelt hoogleraar kinderradiologie Owen Arthurs op een congres voor radiologen in Liverpool.

Londen

Volgens Arthurs werkten normale waarschuwingssystemen om kindermishandeling te ontdekken niet goed tijdens de lockdowns. Die zorgden er bovendien voor dat kinderen minder contact hadden met vertrouwenspersonen, zoals leraren, en dat ze meer tijd thuis doorbrachten.

hulplijn

Verder stelt Arthurs dat de Britse organisatie tegen kindermishandeling NSPCC voor de periode 2020-2021 een toename van 23 procent heeft gemeld in telefoontjes naar een hulplijn waar een vermoeden van kindermishandeling kan worden gemeld. Ook was er tussen april 2020 en april 2021 een stijging van 19 procent in sterfgevallen van kinderen waarbij een vermoeden was van mishandeling of verwaarlozing.

kinderradiologen

Arthurs eigen beroepsgro..

