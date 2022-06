‘Oppassen met bouw bij transformatorhuisje’

Wie dicht bij ondergrondse hoogspanningskabels of een transformatorhuisje woont, zou weleens iets meer risico kunnen lopen op ziekten als leukemie en ALS. Uit voorzorg zou men daarmee bij nieuwbouwprojecten rekening moeten houden.

Den Haag

Dat blijkt uit twee adviezen die de Gezondheidsraad woensdagochtend uitbracht. Adviezen, met tien slagen om de arm: het gaat om zeer subtiele verbanden. Hoe de magnetische velden rondom hoogspanningsleidingen en transformatorhuisjes een mens ziek zouden maken, is bovendien nog altijd een raadsel.

‘Dit blijft in de suggestieve sfeer’, constateerde vicevoorzitter Marianne Geleijnse van de Gezondheidsraad dan ook, tijdens een bijeenkomst met de pers. ‘We weten nog steeds niet of dit verband echt wel oorzakelijk is. Maar aanwijzingen voor een associatie tussen bepaalde ziekten en hoogspanningsleidingen zijn er wel. Die kun je niet zomaar onder het tapijt vegen.’

Of daarmee, na de stikstofcrisis, het decor voor een nieuwe crisis van de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .