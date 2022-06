Nieuwe schimmelsoort

In het Britse natuurprogramma Springwatch dook enige tijd geleden een mysterieuze schimmel op, die werd gevonden in een Victoriaanse ondergrondse opslagplaats voor buskruit in een moerasgebied in Noord-Ierland. De schimmel groeide op een grottenspin die zich in de 150 jaar oude opslagplaats goed thuis voelde. De programmamakers vroegen een schimmelspecialist van het Britse Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) om meer onderzoek te doen, en na analyse van het erfelijk materiaal ervan concludeerde hij dat het om een nieuwe soort ging die bij de Gibellula-familie hoort. De kijkers mochten helpen bij het kiezen van een soortnaam en dat werd Gibellula bang-bangus (boem-boemus), naar de explosieve omgeving waarin de schimmel is aangetroffen.