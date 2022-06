Drukregeling verbetert prothese bij onderbeen-amputaties

Ongeveer 80 procent van alle onderbeen-amputaties vinden plaats bij patiënten met suikerziekte. Door zweren aan de voeten is vaak een amputatie nodig, waarna de patiënten een prothese krijgen. Maar omdat bij hen de zenuwen die pijn registeren niet goed werken, merken ze vaak niet dat de prothese niet goed past. Dat kan tot nieuwe schade in de beenstomp leiden en uiteindelijk tot amputatie van het hele been.

Canadese onderzoekers hebben nu een nieuwe prothese ontworpen met een actief systeem dat de druk rond de stomp constant houdt. De prothese bevat tien kanaaltjes waarin vloeistof onder druk kan worden gezet via een centrale vloeistofchip. Die chip kan ervoor zorgen dat de druk constant blijft tijdens het gebruik. Gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen kunnen de prothese zo afstellen dat er nergens een te grote druk ontstaat.

Het eerste model van het regelsysteem dat de onderzoekers ontwierpen was nog te groot en te zwaar om in een echte prothese te verwerken. Maar ze zijn er inmiddels in geslaagd het systeem te verkleinen. De eerste testen in het laboratorium laten zien dat de chip de druk inderdaad goed op de gewenste hoogte kan houden..

