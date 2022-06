Verband tussen besmetting coronavirus en suikerziekte

Japanse wetenschappers hebben ontdekt hoe een infectie met het SARS-CoV2 coronavirus de controle van de hoeveelheid suiker in het bloed kan verstoren. Dit kan leiden tot het ontstaan van suikerziekte. Er waren al aanwijzingen dat het coronavirus de verwerking van suiker in het lichaam kan beïnvloeden, maar het was nog onduidelijk hoe dat gebeurde.

De onderzoekers richtten zich op een gen dat belangrijk is voor de regulatie van suiker, met de naam IRF1. Dit geeft een signaal af dat invloed heeft op de suikerstofwisseling van cellen. In proefdieren met covid en in gekweekte cellen die besmet waren met het coronavirus bleek de activiteit van het IRF1-gen te zijn verhoogd.

Ook bij covidpatiënten die ernstig ziek waren van het virus bleek het gen actiever, maar niet bij besmette mensen met milde klachten. De verhoogde activiteit van het gen bij ernstig zieke patiënten vonden de onderzoekers niet alleen in de longen, maar ook in lever, vetweefsel en de alvleesklier. De conclusie van het onderzoek is dat infectie met het coronavirus de suikerstofwisseling kan verstoren.

Verder merken..

