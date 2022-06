Sensor in de nek waarschuwt sporter voor hersenschudding

Bij sporten als American football, rugby of voetbal krijgt de nek van atleten het soms zwaar te verduren. Een plotselinge versnelling, door een botsing of een val, kan een hersenschudding veroorzaken. Maar of een klap daar sterk genoeg voor is, is ter plekke lastig te bepalen. Bij American football zijn versnellingsmeters in gebruik die op de helm worden gemonteerd. Maar die geven vaak onnauwkeurige informatie, omdat de helm deels los van het hoofd kan bewegen.

Michigan

Onderzoekers van Michigan State University (VS) hebben nu een sensor ontwikkeld die ze op de nek van een sporter kunnen plakken. Het is een dun laagje materiaal dat reageert op druk door een stroompje te produceren. Bij proeven met een pop, die een kunstmatige ‘whiplash’ onderging, bleek dat de nieuwe sensor in 90 procent van de gevallen dezelfde uitslag geeft als een gyroscoop (die versnelling kan meten) in het hoofd van de pop. De gevoeligheid was ook bijna gelijk.

Deze eerste proeven laten zien dat de sensor in de nek goed kan werken. Een volgende stap is het testen van de sensor in de praktijk. Het onderzoek is vrijdag gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

