Fossiel van oude vampierinktvis geeft geheimen prijs

Fossielen van inktvissen zijn er niet zoveel, omdat hun zachte lichaam snel afbreekt. Maar bij dit exemplaar van Vampyronassa rhodanica is dat zachte weefsel wel bewaard gebleven. Deze inktvis is een ver familielid van de nog levende vampierinktvis, een dier dat ondanks de wat lugubere naam leeft van neteldiertjes en kreeftjes in de diepzee (tussen de 600 en 1200 meter). Die vist het dier passief uit het water met een kleverig draadvormig orgaan.

De scans laten zien dat de verre voorouder een veel actievere jager was. De wetenschappers vonden twee lange armen met aan het uiteinde zowel zintuigen als een zuignap. Daarmee zou het dier een prooi kunnen vastpakken. Dat kan helpen bij het eten, maar is vermoedelijk ook een manier geweest om pr..

