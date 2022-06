Groene coating vervangt plastic rond voedsel

Het is voor milieubewuste mensen een ergernis: voedsel in plastic folie. Maar zonder verpakken kan het voedsel beschadigen en blijft het minder lang vers. Amerikaanse onderzoekers hebben als alternatief een biologische coating ontwikkeld.

De coating bestaat uit biologische polymeren – lange moleculen die vezels vormen. Met een speciale machine is het mogelijk die vezels rondom een stuk vlees of een avocado te spinnen. Door hete lucht krimpt dit omhulsel totdat het een afsluitende laag vormt rond het voedsel. De laag is eenvoudig met water te verwijderen en het materiaal wordt in de bodem in ongeveer drie dagen volledig afgebroken.

De moleculen bestaan uit onder meer lange suikerketens, vergelijkbaar met zetmeel. Aan de vezels zijn natuurlijke stoffen toegevoegd, zoals tijmolie of citroenzuur, die micro-organismen kunnen doden. Ook zit er een natuurlijk antibioticum in, een klein eiwit met de naam nisine. Op die manier beschermt de coating zowel tegen kneuzingen en andere b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .