Koolstofopslag mangrovebos onderzocht

Mangrovebossen zijn belangrijke kraamkamers voor jonge vissen en ze beschermen de kustlijn tegen de golven. Daarnaast zijn ze ook heel goed in het opslaan van koolstof: de bomen halen kooldioxide uit de lucht en verwerken dat in hun hout. Dit hout breekt in de natte bodem heel langzaam af, waardoor mangrove tot wel vijf keer meer koolstof in de bodem opslaat dan een tropisch bos.

Mangrovebos in het Wakatobi National Park in Indonesië.

Portsmouth

Onderzoekers van de Britse universiteit van Portsmouth hebben nu onderzocht hoe stukken hout uit mangrovebossen worden afgebroken, om zo meer te weten te komen over de koolstofcyclus in deze bossen. Zij deden dit in het Wakatobi National Park in Indonesië. Daar keken ze in verschillende zones van het mangrovewoud hoe de afbraak van grote stukken hout verliep.

In de droogste zones leek de afbraak op die in het regenwoud. Vooral schimmels, keverlarven en termieten braken hout af tot fijn stof of uitwerpselen die in de bodem terechtkwamen. In de nattere delen braken vooral verschillende soorten paalwormen, schelpdieren die in hout kunnen boren, de grote stukken af.

zeespiegelEen stijging van de zeespiegel kan het proces in delen van de..

