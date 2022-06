Vleermuis heeft olifantengeheugen

De vleesetende franjelipvleermuis blijkt een uitzonderlijk goed langetermijngeheugen te hebben. Dieren die hebben geleerd dat ze bij het horen van een specifieke beltoon een lekker hapje krijgen, reageerden daar na vier jaar nog steeds op. Onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Ohio vingen voor dit onderzoek franjelipvleermuizen in Panama voor gedragsonderzoek. Een aantal dieren is getraind om te reageren op de paringsroep van een bepaald soort kikker, een favoriete prooi van de vleermuizen. Ze leerden dat ze een stukje vlees konden vinden als ze naar het geluid toe vlogen. Vervolgens is het geluid geleidelijk vervangen door de beltoon van een telefoon. Ze kregen ook regelmatig drie andere beltonen te horen, maar die leverden geen stukje vlees op. Na 11 tot 27 dagen oefenen wisten de vleermuizen op welke beltoon ze moesten reageren.