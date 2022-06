Grote vleesetende dinosaurus ontdekt op Isle of Wight

In een rotsformatie uit het krijt hebben Britse paleontologen fossiele resten van een grote spinosaurus ontdekt. Het dier had een vermoedelijke lengte van 10 meter en een langwerpige snuit. Het roofdier is na zijn dood voedsel voor insecten geworden.

Van de spinosaurus is een beperkt aantal wervels gevonden in de zogeheten Vectis Formatie op Isle of Wight, ten zuiden van Engeland. Die bestaat uit rotsen die zijn ontstaan in het krijt, volgens de geologische tijdsschaal 125 miljoen jaar geleden. Op basis van deze resten denken de onderzoekers dat het gaat om een van de grootste landroofdieren in Europa.

Spinosaurussen waren jagers met een langwerpige, krokodilachtige snuit waarmee ze kleine prooien stevig konden vastpakken. De gevonden wervels zijn geïdentificeerd door Chris Barker, promovendus aan de universiteit van Southampton. Hij vermoedt dat het gaat om een nieuwe soort, maar om dat te bevestigen zijn meer fossiele delen nodig. De eerste fossielen zijn gevonden door de bekende Br..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .