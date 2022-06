Inhaleren maakt vaccins effectiever

Een vaccin dat tot diep in de longen wordt geïnhaleerd, werkt beter dan datzelfde vaccin toegediend als neusspray. Mogelijk is inhalatie een goede route voor vaccins tegen luchtweginfecties.

Onderzoekers van de Canadese McMasters University vergeleken de reactie van muizen op een vaccin tegen tuberculose, dat op twee manieren werd toegediend: via een neusspray of via diepe inhalatie van druppeltjes vaccin. De reactie van het afweersysteem was bij inhalatie sterker dan bij de neusspray.

De onderzoekers zagen ook dat er diep in de longen andere afweercellen aanwezig zijn dan in het neusslijmvlies. Zij zien een verband met de risico’s van infectie in de neusholte of keel, die relatief klein zijn, en in de longen, waar een infectie veel ernstiger schade kan veroorzaken. Het lijkt daarom logisch dat het afweersysteem op die plek sterker reageert. Het onderzoek is mede uitgevoerd omdat de wetenschappers werken aan een vaccin tegen ..

