Marktwaarde BP had nauwelijks last van ramp met olieplatform

Op 20 april 2010 vond een explosie plaats op het olieplatform Deepwater Horizon in de golf van Mexico. Elf mensen kwamen om het leven en de milieuschade was enorm. Maar onderzoekers van de University of Washington (VS) hebben berekend dat deze ramp geen meetbaar effect heeft gehad op de aandelenkoers van oliebedrijf BP, dat verantwoordelijk was voor het platform.