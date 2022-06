Voor het eerst gaat NASA echt onderzoek naar ufo’s doen

Washington

Nee, er is ‘geen bewijs’ dat UAP’s, Unidentified Aerial Phenomena – zoals ze nu heten – buitenaards zijn in oorsprong, stelde de ruimtevaartorganisatie nog eens expliciet in zijn aankondiging. Maar NASA ziet inmiddels wel reden tot een officieel onderzoek, zo kondigde het donderdagavond aan tijdens gelivestreamde persconferentie. Daarbij sluit de organisatie op voorhand geen enkele mogelijke verklaring uit. Ook geen buitenaardse.

Op dit moment heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie minimaal vierhonderd onverklaarde meldingen van uap’s verzameld. Denk aan straaljagerpiloten die vanuit hun cockpit of op hun radarapparatuur vliegende voorwerpen onverklaarbare bewegingen zien maken.

‘Dit is historisch’, zegt filosoof Taede Sme..

