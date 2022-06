Ontploffende waterdruppels verraden temperatuur frituurvet

Een ervaren kok kan horen of olie in een frituurpan heet genoeg is door er een vochtig eetstokje in te dompelen. Natuurkundigen hebben nu uitgezocht hoe dat geluid ontstaat.

Wetenschappers uit de VS, Canada en Saoedi Arabië hebben een studie gemaakt van het gedrag van waterdruppels in hete olie. Als de olie heet genoeg is, veroorzaakt zo’n druppel een kleine explosie in de olie, die het oppervlak doorbreekt. Een vochtig eetstokje zorgt voor belletjes in de olie die ook zo kunnen exploderen. Hoe meer vocht in het stokje, hoe meer belletjes.

In een experiment lieten de onderzoekers druppeltjes in de hete olie vallen, terwijl ze met een hogesnelheidscamera en een microfoon beeld en geluid verzamelden. Zij zagen drie soorten explosies: een explosie die door het oppervlak heen snijdt, een waterbel die explodeert maar niet door het oppervlak gaat en daar een langwerpige bel vormt, en belletjes die in de olie zakken..

