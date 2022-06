Goed nieuws uit de natuur: het gaat met de monarchvlinder beter dan gedacht

De Noord-Amerikaanse monarchvlinder overwintert in Californië en Mexico. In deze overwinteringsgebieden worden steeds minder vlinders geteld, maar een nieuwe analyse laat zien dat het eigenlijk heel goed gaat met de vlinder.

Al jaren staat de monarchvlinder symbool voor de bedreiging van de vlinderstand in de VS. Tellingen in Mexico laten een flinke achteruitgang zien en biologen speculeerden al over een verlies van de juiste leefomgeving in de VS, waar de vlinders afhankelijk zijn van zijdeplanten voor de voortplanting.

Wetenschappers van de universiteit van Georgia (VS) hebben nu tellingen van vrijwilligers geanalyseerd. Die hebben jarenlang de aantallen van alle soorten vlinders in een gebied van bijna 25 kilometer rond hun woonplaats geteld. Alles bij elkaar gaat het om 135.000 observaties van monarchvlinders in de VS, gedaan tussen 1993 en 2018. En die cijfers laten geen achteruitgang zien, maar zelfs een kleine toename.

Deze iconische soort staat er dus best goed voor. Volgens de onderzoekers is de trek naar het zuiden voor deze vlinder inderdaad lastiger geworden: door allerlei obstakels en slechte weersomstandigheden bereiken steeds minder vlinders hun overwinteringsgebied.

‘Alleen kunnen ze die verliezen blijkbaar goed maken in het voorjaar’, stelt ecoloog Andy Davis, een van de leiders van het onderzoek. ‘Een vrouwtje kan in het voorjaar vijfhonderd eitjes leggen, dus als de omstandigheden hier goed zijn, kunnen ze gemakkelijk weer in aantal toenemen.’

In een aantal gebieden in de VS blijven de vlinders ook tijdens de winter aanwezig. Davis speculeert dat de soort mogelijk zijn gedrag zal aanpassen en de trek naar het zuiden zal overslaan. In de staat Florida komt in de winter tegenwoordig minder vaak vorst voor, zodat de vlinders daar gemakkelijker kunnen overwinteren.

De onderzoekers benadrukken dat er zeker insectensoorten zijn waar het slecht mee gaat, ook vlindersoorten. Maar de monarchvlinder lijkt zich aan te kunnen passen aan een veranderend klimaat. De analyse is vrijdag gepubliceerd in het tijdschrift Global Change Biology. ◀