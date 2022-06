Zeven glazen bier op één avond? Of iedere dag in de week één glas ...

Onderzoekers van de universiteit van Texas (VS) onderzochten het drinkgedrag van matige drinkers, die niet meer dan gemiddeld één alcoholische consumptie per dag gebruiken. Een deel van deze gematigde drinkers doet dat niet verspreid over de week, maar in een of twee dagen. Het drinken van vijf of meer alcoholische drankjes bij één gelegenheid heet bingedrinken en is al eerder in verband gebracht met alcoholproblemen, vooral bij jongeren.

In het nieuwe onderzoek bleek dat bingedrinkers een vijf keer grotere kans op een alcoholprobleem hadden dan mensen die hun drankjes gespreid over de week nuttigden. Volgens de wetenschappers is het daarom niet handig dat alcoholconsumptie bij onderzoeken vaak wordt gemeten als een gemiddelde over de hel..

