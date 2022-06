Lelijke vis wordt vaak minder goed beschermd door natuurbeschermers

In koraalriffen leven niet alleen prachtig gekleurde vissen, maar ook veel minder opvallende soorten. Die laatste groep is zelfs diverser, en belangrijker voor de natuurwaarde van het rif. Toch zijn het de mooie vissen die de meeste aandacht krijgen, ook bij natuurbeschermers. Dit blijkt uit een Frans onderzoek in Plos Biology naar de relatie tussen de esthetische waarde van vissen en hun ecologische of commerciële waarde.