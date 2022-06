Mentholsigaret extra verslavend

In Nederland zijn mentholsigaretten al ruim twee jaar verboden. In de VS wordt gewerkt aan een verbod, en een nieuw onderzoek bevestigt dat daar een goede reden voor is. Uit een studie onder ruim duizend jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar, uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Californië in San Diego, bleek dat deelnemers die mentholsigaretten gebruikten meer rookten en een grotere kans hadden op een nicotineverslaving.