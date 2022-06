Trillingen onthullen processen in lava van vulkaan Hawaï

De Kilauea staat bekend om het lavameer dat vanaf de kraterrand is te zien. De poel vloeibaar gesteente ontstaat door een delicaat evenwicht tussen de aan- en afvoer van lava. Zolang er evenveel verse lava in het meer stroomt als eruit loopt, kan zo’n meer in stand blijven. De aanvoer komt vanuit een dieper gelegen magmakamer, die in verbinding staat met het meer. Op verschillende plekken stroomt het vloeibaar gesteente daar vervolgens weer uit.

Geologen houden de vulkaan al jaren in de gaten met trillingsmeters rond de top. Zij analyseerden de gemeten vibraties in de tien jaar voor de eruptie van 2018, om aanwijzingen te vinden naar de oorzaak ervan.

Verstoringen van de magmakamer zorgen ervoor dat de lava gaat klotsen. Dit veroorzaakt tr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .