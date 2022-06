Spaanse grot langdurig gebruikt door mensen

Een grot in de buurt van het Spaanse Malaga is door zowel neanderthalers als moderne mensen gebruikt. Ze maakten er rotsschilderingen en begroeven er hun doden, maar hebben er nooit gewoond.

Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek naar de grot van Ardales door Spaanse en Duitse wetenschappers. De toegang tot deze grot is ontdekt na een aardbeving in 1821. Enkele duizenden jaren eerder had een landverschuiving de oorspronkelijke opening geblokkeerd. In de grot zijn muurschilderingen gevonden, variërend van simpele stippelpatronen en handafdrukken tot tekeningen van dieren. Verder zijn er graven ontdekt, maar sporen van bewoning zijn niet of nauwelijks aangetroffen.

De afgelopen jaren zijn opgravingen gedaan in de grot, en in de verschillende lagen materiaal zijn ruim vijftig dateringen uitgevoerd. Onderzoek van de gevonden sporen laat zien dat de grot al door neanderthalers is bezocht, volgens de dateringen vanaf zo’n 65.0..

