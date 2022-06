De Alpen worden steeds groener, blijkt uit bijna 40 jaar satellietbeelden

Het vergroenen van de bergen is een verschijnsel dat bekend is uit Centraal-Azië en uit het Noordpoolgebied.

De Zwitsers gebruikten satellietbeelden die van de Alpen zijn gemaakt tussen 1984 en 2021. Vervolgens keken ze naar het gedeelte van de bergen dat boven de boomgrens ligt. Ze zagen dat in 77 procent van het gebied de plantengroei was toegenomen: de alpenweiden waren groener geworden.

Ook stelden ze vast dat hoger op de berghellingen de sneeuw gedeeltelijk was verdwenen: in 9 procent van het gebied gedurende het hele jaar, in 4 procent nam de duur van de sneeuwbedekking in de zomer af. ‘Klimaatverandering heeft op dit moment al een grote impact op de bergomgeving, die zichtbaar is vanuit de ruimte, en dat versterkt de zorgen over de veranderingen die voor de toekomst worden voorspel..

