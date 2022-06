De afname in helderheid van de ster Betelgeuze is veroorzaakt door zowel een afkoeling van de ster met zo’n 140 graden Celsius als een toename van de hoeveelheid stof. Dat schrijven onderzoekers in Nature Astronomy.

Betelgeuze is een van de helderste sterren aan de hemel en vormt de linker bovenhoek van het sterrenbeeld Orion. Maar in 2019 nam de helderheid vrij plotseling sterk af. In februari 2020 was de helderheid gedaald tot iets meer dan een derde van normaal. Het is bekend dat de ster aan het eind van zijn levenscyclus is, dus er werd al gespeculeerd dat die afname in helderheid een voorbode zou zijn van een supernova, een explosie die ervoor zou zorgen dat de ster zelfs overdag zichtbaar is.

Maar het bleek vals alarm: de helderheid van Betelgeuze begon weer toe te nemen. Ondertussen zijn allerlei telescopen op de ster gericht om te achterhalen wat er nu precies gebeurd is. Uiteindelijk bleven er twee theorieën over: de temperatuur van het..

