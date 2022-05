Nieuwe techniek maakt lever langer bruikbaar voor een transplantatie

Donorlevers waren tot nu toe maximaal twaalf uur na uitname te gebruiken. In die tussentijd moet het orgaan op ijs gekoeld worden. Daardoor is het aantal levers dat beschikbaar is relatief laag. De onderzoekers van het Universiteitsziekenhuis van Zürich hebben nu een nieuwe techniek toegepast: zij koppelden de uitgenomen lever aan een pomp die een bloedvervangende vloeistof door het orgaan laat circuleren. De lever blijft daarbij op lichaamstemperatuur. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Biotechnology, dat dinsdag verscheen, beschrijven de onderzoekers dat een lever die op deze manier is bewaard, is geïmplanteerd bij een patiënt met ernstige leverproblemen. Het donororgaan bleek goed te werken en de ontvanger herstelde ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .