Minder geluidsoverlast onder water in nieuwe windparken

Dat blijkt uit onderzoek van onderwatergeluiden van operationele windmolenparken dat donderdag is gepresenteerd op het jaarcongres van de Acoustical Society of America. Oudere windmolenparken gebruiken een versnelling die bestaat uit tandwielen. Deze maken nogal wat geluid, dat tot op een afstand van ruim 6 kilometer nog is te horen voor zeezoogdieren.

Bij nieuwere windmolens zijn de rotoren direct gekoppeld aan de turbine. Dat levert minder geluid op, al is ook dat tot op bijna anderhalve kilometer te horen. Volgens de onderzoekers is het geluid niet zo hard dat het gehoorschade kan opleveren, maar zou dit het gedrag van zeezoogdieren wel kunnen veranderen. Wel zien ze dat bijvoorbeeld bepaalde dolfijnensoorten gewoon rondzwemmen in wind..

