Microfoons onderzoeken de stilte van Mars

De opnamen die de microfoons in ongeveer een jaar maakten, zijn door onderzoekers teruggebracht tot ongeveer vijf uur. Het ‘geluidslandschap’ van de rode planeet is nogal stil, zo blijkt. De atmosfeer van Mars zorgt ervoor dat geluiden zo’n 20 decibel zachter klinken dan op aarde. Het meeste geluid is afkomstig van de wind, maar dat was soms zo zacht dat de onderzoekers weleens gedacht hebben dat de microfoons het begeven hadden.

Toch leverde het zachte geluid interessante informatie op, blijkt uit een presentatie op het jaarcongres van de Acoustical Society of America, waar de eerste resultaten van de opnamen afgelopen woensdag zijn gepresenteerd. Te horen was bijvoorbeeld dat de wind op Mars erg variabel kon zijn, in korte tijd kon het ..

